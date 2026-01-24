Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 24 de enero de 2026

Que el Ayuntamiento de Palma haya limpiado el grafiti que ensuciaba uno de los muros de la renovada plaza de Santo Domingo de la Calzada.

Que el Ayuntamiento de Palma haya limpiado el grafiti que ensuciaba uno de los muros de la renovada plaza de Santo Domingo de la Calzada. / AYUNTAMIENTO DE PALMA

  • Que la obra Memorias de Adriano interpretada por Lluís Homar haya agotado todas las entradas en el Teatre Principal.
  • La gran afluencia de coches que se espera este fin de semana para ver cómo han brotado las Fonts Ufanes y el dispositivo de circulación que se ha establecido en la zona para garantizar la seguridad.
  • Que el supermercado alemán SAM en Platja de Palma vaya a cerrar este año sus puertas.
  • Que la cadena de hamburgueserías Five Guys vaya a abrir dos restaurantes en Mallorca, uno en Palma y otro en la zona de Magaluf.
