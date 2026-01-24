Llama la atención, 24 de enero de 2026
- Que el Ayuntamiento de Palma haya limpiado el grafiti que ensuciaba uno de los muros de la renovada plaza de Santo Domingo de la Calzada.
- Que la obra Memorias de Adriano interpretada por Lluís Homar haya agotado todas las entradas en el Teatre Principal.
- La gran afluencia de coches que se espera este fin de semana para ver cómo han brotado las Fonts Ufanes y el dispositivo de circulación que se ha establecido en la zona para garantizar la seguridad.
- Que el supermercado alemán SAM en Platja de Palma vaya a cerrar este año sus puertas.
- Que la cadena de hamburgueserías Five Guys vaya a abrir dos restaurantes en Mallorca, uno en Palma y otro en la zona de Magaluf.
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
- El GOB denuncia ante Costas la invasión del dominio público por un restaurante de Portocolom
- Piden cárcel por las quemaduras que sufrió una niña de 4 años al caer a una hoguera en Manacor
- La entidad que gestiona el Liceo Francés de Palma rechaza la oferta de compra de un empresario mallorquín
- La propietaria del SAM está 'hasta las narices': el supermercado alemán de Playa de Palma cerrará este 2026
- Vox Palma propone que el edificio de Gesa se destine a oficinas y alquileres
- El Fenerbahçe se mueve por Muriqi y enviará emisarios a Mallorca