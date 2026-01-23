Llama la atención, 23 de enero de 2026
- La curiosa imagen que ha empleado Manacor para promocionar en Fitur el municipio: una foto brumosa y otoñal del Passeig de na Camel·la.
- La psicosis que se ha generado para viajar en tren a raíz de los accidentes que han tenido lugar estos días, que han dejado 45 víctimas mortales y cientos de heridos.
- Que el próximo 1 de febrero Xesc Moll vaya a ser homenajeado en La Trapa con una placa y un concierto.
- Que ayer volviera a nevar en el Puig Major, en concreto por encima de los 1.200 metros.
- Que al tiempo que se promociona Balears en Fitur, la prensa británica tilde de «horror» en sus titulares la contaminación fecal de las playas de Mallorca, que se duplicó en 2025.
