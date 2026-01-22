Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Llama la atención, 22 de enero de 2026
- Que en la plaza Llorenç Villalonga, donde Cort taló los bellasombras, siga habiendo pancartas reivindicativas e incluso una cruz donde puede leerse «RIP bellasombra».
- Que el Club Cooperatiu de Pere Garau haya organizado para hoy jueves una ruta saludable por el patrimonio arbóreo del barrio.
- Que justo después de Sant Sebastià empiece la temporada de calçots, tal y como recuerda la cooperativa de payeses ecológicos de Mallorca.
- Que mañana viernes el delegado del Gobierno y un representante del Ministerio de Migraciones vayan a visitar las instalaciones de primera asistencia y acogida de migrantes en tránsito del puerto de Palma, junto a la estación marítima número 3.