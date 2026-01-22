Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barrera Familia March SóllerEscritores Lengua CatalanaCancelación Sant SebastiàArde un veleroCondena Reportaje Rey en Mallorca
instagramlinkedin

Llama la atención, 22 de enero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que en la plaza Llorenç Villalonga, donde Cort taló los bellasombras, siga habiendo pancartas reivindicativas e incluso una cruz donde puede leerse «RIP bellasombra».
  • Que el Club Cooperatiu de Pere Garau haya organizado para hoy jueves una ruta saludable por el patrimonio arbóreo del barrio.
  • Que justo después de Sant Sebastià empiece la temporada de calçots, tal y como recuerda la cooperativa de payeses ecológicos de Mallorca.
  • Que mañana viernes el delegado del Gobierno y un representante del Ministerio de Migraciones vayan a visitar las instalaciones de primera asistencia y acogida de migrantes en tránsito del puerto de Palma, junto a la estación marítima número 3.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents