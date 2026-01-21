Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 21 de enero de 2026

  • Que dos mujeres a los mandos de la Sanidad de esta Comunidad, la presidenta Marga Prohens y la consellera Manuela García, no hayan sido capaces de evitar el cierre en la práctica de los paritorios del Hospital de Manacor, lo que obligará a las mujeres de Llevant a dar a luz lejos del centro que ha seguido sus embarazos.
  • La cariñosa despedida de la actriz Gwyneth Palrow al modisto Valentino, con quien compartió días de playa en Es Trenc y cenas a la fresca en la cubierta del yate Blue One amarrado en Puerto Portals.
  • El control desplegado por la policía local en las «fiestas alternativas» de algunos bares durante la mermada revetla de Sant Sebastià, haciendo que acabaran muchos más pronto que otros años en los que hubo manga ancha.
