Llama la atención, 20 de enero de 2026

  • La de señales de tráfico por mudanzas u obras de hace más de un mes que uno se puede encontrar abandonadas por el barrio de Patins en Palma.
  • Que la intensidad urbanizadora en el suelo rústico de las islas coincida con el aumento de la compraventa de fincas en Balears, que subió un 4,6% anual en noviembre.
  • Que ya haya fecha para la celebración del Año Nuevo Chino en Palma: tendrá lugar el próximo domingo 22 de febrero en la plaza Pere Garau a partir de las 11 horas.
  • Que el próximo 2 de febrero regrese a la Catedral la Festa de la Llum Candelera: aproximadamente a las 8.30 horas la luz del sol atravesará el rosetón mayor y provocará un espectáculo de color con sus 1.115 piezas de vidrio.
