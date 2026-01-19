Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 19 de enero de 2026

Redacción Digital

Palma
  • Que Jaume Font, quien casi no se deja ver desde que dejó la política, volviera el viernes a la palestra para sonar la ximbomba y glosar por Sant Antoni, como buen pobler.
  • Que la reina Letizia citara al escritor y columnista de Diario de Mallorca José Carlos Llop en la entrega de los premios de la revista literaria Zenda, fundada por Pérez-Reverte.
  • La enorme cantidad de papeles y recortes esparcidos ayer en la calle Alfons el Magnànim, a la altura de la esquina del Instituto Josep Maria Llompart.
  • El chaparrón que cayó durante las beneïdes de Muro y que obligó a buscar rápido cobijo al obispo Sebastià Taltavull, que este año quiso presidir la bendición de animales más famosa de Mallorca antes de dejar el cargo próximamente.

