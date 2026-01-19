Llama la atención, 19 de enero de 2026
Palma
- Que Jaume Font, quien casi no se deja ver desde que dejó la política, volviera el viernes a la palestra para sonar la ximbomba y glosar por Sant Antoni, como buen pobler.
- Que la reina Letizia citara al escritor y columnista de Diario de Mallorca José Carlos Llop en la entrega de los premios de la revista literaria Zenda, fundada por Pérez-Reverte.
- La enorme cantidad de papeles y recortes esparcidos ayer en la calle Alfons el Magnànim, a la altura de la esquina del Instituto Josep Maria Llompart.
- El chaparrón que cayó durante las beneïdes de Muro y que obligó a buscar rápido cobijo al obispo Sebastià Taltavull, que este año quiso presidir la bendición de animales más famosa de Mallorca antes de dejar el cargo próximamente.
- Un Sant Sebastià de paraguas: Cort solo cancelará los conciertos en caso de lluvias intensas
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- El Constitucional rechaza el recurso del Govern contra la ley de Vivienda de Sánchez
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- Mallorca hacia la zona única: Educación elimina las fronteras escolares para “fomentar la libre elección”
- Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
- Hallan el cadáver de un hombre en la playa de sa Marjal de la Costa de los Pinos