Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pi de PollençaTardeos Sant SebastiàBeneïdes de MuroFrancesc AntichRCD MallorcaEducación: zona únicaAutovía Campos
instagramlinkedin

Llama la atención, 18 de enero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • El buen rollete durante todo el concierto de Crystal Fighters el viernes en Palma, al que no faltaron los habituales del PP de Cort en el lateral del escenario, con trato VIP.
  • Que el triunfo del Mallorca ante el Athletic Club evitara una hipotética pañolada de la afición hacia el palco de Son Moix, que contó con la presencia del propietario, Andy Kohlberg.
  • La nueva polémica en Educación tras su propuesta de implantar la zona única de escolarización en toda Mallorca, con las curiosas excepciones de Calvià, Andratx y Selva, gobernados por el PP.

Llama la atención, 18 de enero de 2026

Llama la atención

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un informe de expertos afirma que la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga fue ilegal
  2. Cort sustituye a los artistas de uno de los tardeos de Sant Sebastià por un problema administrativo
  3. Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
  4. Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
  5. Del chalé con piscina al chalé con campo particular de golf: el nuevo símbolo de estatus en la part forana
  6. El Govern prevé cortar carreteras en Mallorca el día del eclipse de sol
  7. Mallorca hacia la zona única: Educación elimina las fronteras escolares para “fomentar la libre elección”
  8. El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos

Per Sant Sebastià, una hora més de dia hi ha

Per Sant Sebastià, una hora més de dia hi ha

Jugando con fuego: «A los ‘dimonis’ ya no nos dejan perrear como antes»

Jugando con fuego: «A los ‘dimonis’ ya no nos dejan perrear como antes»

El tiempo en Vilafranca de Bonany: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El tiempo en Vilafranca de Bonany: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El tiempo en Valldemossa: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El tiempo en Valldemossa: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El tiempo en Sóller: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El tiempo en Sóller: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El tiempo en Son Servera: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El tiempo en Son Servera: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El tiempo en Sineu: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El tiempo en Sineu: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El tiempo en Sencelles: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero

El tiempo en Sencelles: previsión meteorológica para hoy, domingo 18 de enero
Tracking Pixel Contents