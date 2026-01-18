Llama la atención, 18 de enero de 2026
- El buen rollete durante todo el concierto de Crystal Fighters el viernes en Palma, al que no faltaron los habituales del PP de Cort en el lateral del escenario, con trato VIP.
- Que el triunfo del Mallorca ante el Athletic Club evitara una hipotética pañolada de la afición hacia el palco de Son Moix, que contó con la presencia del propietario, Andy Kohlberg.
- La nueva polémica en Educación tras su propuesta de implantar la zona única de escolarización en toda Mallorca, con las curiosas excepciones de Calvià, Andratx y Selva, gobernados por el PP.
- Un informe de expertos afirma que la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga fue ilegal
- Cort sustituye a los artistas de uno de los tardeos de Sant Sebastià por un problema administrativo
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
- Del chalé con piscina al chalé con campo particular de golf: el nuevo símbolo de estatus en la part forana
- El Govern prevé cortar carreteras en Mallorca el día del eclipse de sol
- Mallorca hacia la zona única: Educación elimina las fronteras escolares para “fomentar la libre elección”
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos