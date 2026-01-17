Llama la atención, 17 de enero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

17 de enero de 2026

Llama la atención

  • Los momentos de baja visibilidad que hubo ayer en el aeropuerto de Palma a causa de la niebla y que pusieron en alerta a los controladores aéreos por posibles demoras.
  • Las largas colas que ha habido estos días en las carnicerías de la isla para comprar la carne que se torrará en las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià.
  • La devastadora y triste imagen que ha quedado de la plaza Llorenç Villalonga de Ciutat tras la última y polémica tala de los bellasombra y la retirada de todos los tocones de los árboles.
  • Que un usuario de Son Espases denuncie a través de las redes sociales mediante una imagen del ticket que la cafetería del hospital le haya cobrado 1,60 euros por un suplemento de tomate en rodajas para dos bocadillos.

