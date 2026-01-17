Llama la atención, 17 de enero de 2026
- Los momentos de baja visibilidad que hubo ayer en el aeropuerto de Palma a causa de la niebla y que pusieron en alerta a los controladores aéreos por posibles demoras.
- Las largas colas que ha habido estos días en las carnicerías de la isla para comprar la carne que se torrará en las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià.
- La devastadora y triste imagen que ha quedado de la plaza Llorenç Villalonga de Ciutat tras la última y polémica tala de los bellasombra y la retirada de todos los tocones de los árboles.
- Que un usuario de Son Espases denuncie a través de las redes sociales mediante una imagen del ticket que la cafetería del hospital le haya cobrado 1,60 euros por un suplemento de tomate en rodajas para dos bocadillos.
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Muere un joven de 18 años mientras dormía por el derrumbe del tejado de una vivienda en Manacor
- La Aemet avisa: se esperan lluvias en Palma durante los tardeos de Sant Sebastià
- Un informe de expertos afirma que la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga fue ilegal
- Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Cort sustituye a los artistas de uno de los tardeos de Sant Sebastià por un problema administrativo
- Del chalé con piscina al chalé con campo particular de golf: el nuevo símbolo de estatus en la part forana