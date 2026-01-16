Llama la atención, 16 de enero de 2026
- Que parte de los muros de s’Escorxador estén apuntalados y vallados para garantizar la seguridad de los ciudadanos que pasean por la zona.
- Que el regreso de Terraferida se materializara ayer con la presentación de un estudio potente sobre el territorio de Mallorca en Can Alcover.
- Que la cola para ser atendido en el OAC de s‘Escorxador salga muchos días de las oficinas físicas.
- Que las esperadas llonguetades de Sant Sebastià vayan a celebrarse este próximo domingo día 18.
- Que la próxima edición del Teatre de Barra, que alzará el telón en los bares de Blanquerna el próximo 29 de enero, esté dedicada al turismo y sus excesos en la isla.
- Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Muere un joven de 18 años en el derrumbe de una vivienda en Manacor
- La Aemet avisa: se esperan lluvias en Palma durante los tardeos de Sant Sebastià
- Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros
- El coche que impactó contra la familia mallorquina en Barcelona se salió de su carril
- Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”
- Familiares de los dos niños mallorquines fallecidos en un accidente de tráfico en Barcelona agradecen la labor de los sanitarios