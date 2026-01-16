Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 16 de enero de 2026

Llama la atención

Redacción Digital

  • Que parte de los muros de s’Escorxador estén apuntalados y vallados para garantizar la seguridad de los ciudadanos que pasean por la zona.
  • Que el regreso de Terraferida se materializara ayer con la presentación de un estudio potente sobre el territorio de Mallorca en Can Alcover.
  • Que la cola para ser atendido en el OAC de s‘Escorxador salga muchos días de las oficinas físicas.
  • Que las esperadas llonguetades de Sant Sebastià vayan a celebrarse este próximo domingo día 18.
  • Que la próxima edición del Teatre de Barra, que alzará el telón en los bares de Blanquerna el próximo 29 de enero, esté dedicada al turismo y sus excesos en la isla.

¿Qué te llama la atención a ti?

Llama la atención

