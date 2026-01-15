Llama la atención, 15 de enero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

15 de enero de 2026

Llama la atención

Redacción Digital

  • Que siempre se repitan los piques, con los mismos argumentos y bromas, entre los vecinos de los pueblos sobre qué fiesta de Sant Antoni es la mejor de Mallorca.
  • Que las graves denuncias contra el cantante Julio Iglesias fueran el motivo de un intenso debate ayer en una carnicería de Palma.
  • La cantidad de excursionistas, residentes y turistas, que se encontraron ayer en la cima del Galatzó, como si fuera primavera o verano, animados por el buen tiempo.
  • Lo bien informado que parecía el actor Pierce Brosnan, el carismático agente 007 en el cine, sobre los tesoros que guarda la Catedral durante su visita de ayer. Además, quiso pagar la entrada como un turista más.

