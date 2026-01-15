Llama la atención, 15 de enero de 2026
- Que siempre se repitan los piques, con los mismos argumentos y bromas, entre los vecinos de los pueblos sobre qué fiesta de Sant Antoni es la mejor de Mallorca.
- Que las graves denuncias contra el cantante Julio Iglesias fueran el motivo de un intenso debate ayer en una carnicería de Palma.
- La cantidad de excursionistas, residentes y turistas, que se encontraron ayer en la cima del Galatzó, como si fuera primavera o verano, animados por el buen tiempo.
- Lo bien informado que parecía el actor Pierce Brosnan, el carismático agente 007 en el cine, sobre los tesoros que guarda la Catedral durante su visita de ayer. Además, quiso pagar la entrada como un turista más.
- Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros
- Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
- De 700 a 1.700 euros: primeras subidas de alquiler por renovación de contratos en Mallorca en 2026
- Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”
- El coche que impactó contra la familia mallorquina en Barcelona se salió de su carril
- Palma da un paso decisivo para la construcción de 750 viviendas en Son Bordoy
- El penalti que indignó al Mallorca ya tiene veredicto del CTA
- El Ib-Salut cesa a la jefa de Prevención de Riesgos Laborales, Manuela Besalduch