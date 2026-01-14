Llama la atención, 14 de enero de 2026
Palma
- Que haya pacientes que lleven la friolera de seis días esperando una cama para ser ingresado en Son Espases, una circunstancia que evidencia el grave problema que se vive en los hospitales públicos de Balears.
- La incapacidad de algunos bares de utilizar correctamente los contenedores de vidrio, con el perjuicio que eso supone.
- Que un atleta mallorquín de 55 años vaya a correr a partir del 31 de enero siete maratones en siete continentes durante siete días consecutivos.
- Que este sábado coincidan a la misma hora el esperado tardeo de las fiestas de Sant Sebastià que organiza Cort y el trascendental partido del Mallorca ante el Athletic Club en Son Moix.
