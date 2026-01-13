Llama la atención, 13 de enero de 2026
Palma
- Que sindicatos de la Policía Local de Palma anuncien movilizaciones por la paralización del anunciado plan de reestructuración.
- Que el grupo estrella de la revetla de Sant Sebastià de este año, Crystal Fighters, haya mostrado su apoyo en redes al concierto alternativo anunciado por Podemos.
- Que una megaestrella del baloncesto como Alba Torrens vuelva a casa para ayudar al Azulmarino de Mallorca a subir de categoría.
- La rapidez de los bromistas que proponían que el Mallorca aproveche para fichar al recién despedido Xabi Alonso.
- Las enfermedades respiratorias en Sóller, que muchos asocian a la mala calidad del aire por las quemas agrícolas.
