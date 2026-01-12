Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RCD Mallorca derrotaDespido Improcedente AeropuertoAccidentes MontañaMagaluf Zona FamiliarMiquel Roldán libro
instagramlinkedin

Llama la atención, 12 de enero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que las calles de Palma ya estén empapeladas con los carteles que anuncian los conciertos más importantes del próximo verano.
  • Que cada vez más ricos estén viajando a Mallorca para tratar la depresión, el agotamiento o problemas de adicción.
  • Que ya sean varios los estudios que apuntan que Baleares lidera el crecimiento de la productividad en España.
  • Que la actriz Najwa Nimri haya regresado a Mallorca a pasar unos días familiares y haya compartido fotos en redes.
  • Que se estén recopilando firmas para pedir la reapertura de la iglesia y el entorno medieval de Sant Miquel en Campanet.
  • Que el miércoles Montero vaya a reunir a las comunidades por el modelo de financiación.

Llama la atención, 12 de enero de 2026

Llama la atención

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents