Llama la atención, 11 de enero de 2026

Redacción Digital

Palma
  • Lo poco que han tardado los incívicos en pintar un megagrafiti en la plaza Santo Domingo de la Calzada, recién reformada en el marco del proyecto de renovación del Marítimo.
  • Que las reservas hídricas en Baleares hayan subido al 49% en diciembre, un dato que mejora noviembre pero que continúa tres puntos por debajo del registrado en el mismo mes de 2024, cuando las reservas alcanzaban el 52%.
  • Que Francina Armengol no se perdiera el divertido concierto de Miguel Ríos en el Auditòrium de Palma.
  • Que los restaurantes y cellers de Palma se estén preparando estos días de las fiestas de Sant Sebastià para las comidas y cenas de las distintas cofradías.

