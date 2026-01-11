Llama la atención, 11 de enero de 2026
Palma
- Lo poco que han tardado los incívicos en pintar un megagrafiti en la plaza Santo Domingo de la Calzada, recién reformada en el marco del proyecto de renovación del Marítimo.
- Que las reservas hídricas en Baleares hayan subido al 49% en diciembre, un dato que mejora noviembre pero que continúa tres puntos por debajo del registrado en el mismo mes de 2024, cuando las reservas alcanzaban el 52%.
- Que Francina Armengol no se perdiera el divertido concierto de Miguel Ríos en el Auditòrium de Palma.
- Que los restaurantes y cellers de Palma se estén preparando estos días de las fiestas de Sant Sebastià para las comidas y cenas de las distintas cofradías.
