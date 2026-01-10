Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jaime AngladaViruela del mono en BalearesFinanciación autonómicaRecambios MartínezCondenada SineuEl tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Llama la atención, 10 de enero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La cantidad de espinegades, el manjar más típico de Sant Antoni, que se están vendiendo estos días en los hornos tradicionales de Mallorca.
Los ingredientes tradicionales de la 'espinagada'

Los ingredientes tradicionales de la 'espinagada' / Guillem Bosch

  • La avalancha de visitantes que esperan en los pueblos que celebran la fiesta al caer este año en fin de semana.
  • Que en el PP digan que ellos ya propusieron soterrar la Vía de Cintura en 2007. Así que casi todos los partidos políticos se muestran de acuerdo en la propuesta, pero nadie la lleva a cabo.
  • Los bonitos amaneceres rosa que se ven estos días de viento en muchos puntos de Mallorca.
  • La primera aparición en público de Jaime Anglada tras su grave accidente, ayer durante la prueba de sonido del concierto de su amigo Miguel Ríos.

Llama la atención, 10 de enero de 2026

Llama la atención

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents