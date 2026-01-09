Llama la atención, 9 de enero de 2026
- Que la meteorología no dé tregua en Mallorca y tras el frío intenso de los últimos días ya haya avisos alertando de fuertes rachas de viento.
- Que los profesores del colegio Aina Moll de Palma se hayan quejado de que los alumnos tienen que dar clase con temperaturas de menos de diez grados.
- El ataque de celos de Més y Podemos por la propuesta del PSOE de soterrar la Vía de Cintura bajo una zona ajardinada, porque dicen que ellos ya lo defendieron. Lo raro es que, con tanto interés, la carretera siga al descubierto.
- La reunión que mantuvo el líder de Vox de Palma, Fulgencio Coll, con un grupo de cubanos en un conocido bar del Ensanche de Palma la tarde de la cabalgata de Reyes.
- Un funcionario del Consell de Mallorca firma para que los trabajadores del Ayuntamiento de Fornalutx cobren su nómina
- Entrevista a Jan Virgili: «Flipé cuando Arrasate me llamó y me dijo: ‘te quiero aquí el sábado’»
- El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
- Sant Sebastià Palma 2026: consulta aquí todos los conciertos y actividades programadas
- Aparecen pintadas contra la gestión de Vox en la finca pública de Raixa
- Uno de los menores acusados del homicidio de un alemán en Palma huyó de polizón en un ferry
- Jaime Anglada me ha dicho que progresa adecuadamente', confiesa Miguel Ríos antes de su actuación en Palma
- Mallorca, en alerta por la borrasca Goretti: suben las temperaturas pero el viento soplará con fuerza