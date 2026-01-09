Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 9 de enero de 2026

Llama la atención

Redacción Digital

  • Que la meteorología no dé tregua en Mallorca y tras el frío intenso de los últimos días ya haya avisos alertando de fuertes rachas de viento.
  • Que los profesores del colegio Aina Moll de Palma se hayan quejado de que los alumnos tienen que dar clase con temperaturas de menos de diez grados.
  • El ataque de celos de Més y Podemos por la propuesta del PSOE de soterrar la Vía de Cintura bajo una zona ajardinada, porque dicen que ellos ya lo defendieron. Lo raro es que, con tanto interés, la carretera siga al descubierto.
  • La reunión que mantuvo el líder de Vox de Palma, Fulgencio Coll, con un grupo de cubanos en un conocido bar del Ensanche de Palma la tarde de la cabalgata de Reyes.

