Llama la atención, 8 de enero de 2026
Palma
- Que la agrupación de Taxis-Pimem haya pedido al Govern que rechace la concesión de cerca de 10.000 licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) en Balears, porque sería «una hecatombe» que provocaría la «quiebra absoluta» de todos los medios de transporte en las islas.
- El debate que ha suscitado entre los ciudadanos, y también el menosprecio de algunos, la propuesta del PSIB-PSOE de soterrar la Vía de Cintura a su paso por Palma con el objetivo de superar la «fractura urbana» que provoca la infraestructura.
- Las ganas que tienen algunos de que lleguen las fiestas de Sant Antoni y de Sant Sebastià a pesar de todavía no haberse recuperado de las de Navidad, Año Nuevo y Reyes.
- El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
- La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
- El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
- Mallorca rebasa las mil demoliciones por infracciones urbanísticas en suelo rústico en ocho años
- Jaime Anglada me ha dicho que progresa adecuadamente', confiesa Miguel Ríos antes de su actuación en Palma
- El TSJB confirma la orden de demolición de una piscina y un solárium ilegales en una finca en Llucmajor
- Las fiestas de Sant Sebastià arrancarán con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados
- La nieve tiñe de blanco Lluc: ¿Cuándo subirán las temperaturas en Mallorca?