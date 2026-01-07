Llama la atención, 7 de enero de 2026
Palma
- Que la bajada de las temperaturas coincidiera ayer con una oleada de incendios en domicilios, provocados muchos de ellos por chimeneas o sobrecarga de aparatos eléctricos.
- El frío que hace en la zona de facturación del aeropuerto de Palma, llena de corrientes de aire por las obras, y que obliga a los trabajadores a atender a los pasajeros con abrigo y bufanda.
- Los casos de conductores que intentan darse a la fuga tras encontrarse con un coche patrulla de la Policía que se han registrado en los últimos días.
- El espectacular descapotable con el que los Reyes Magos llegaron a es Molinar.
- La intensidad con la que vivió Lluís Apesteguia su papel de Rey Herodes en la representación de la Adoració dels Reis.
