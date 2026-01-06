Llama la atención, 6 de enero de 2026
Palma
- Que la Autoridad Portuaria proyecte desmontar piedra a piedra el Far de la Riba, de finales del siglo XIX, para volver a colocarlo a poca distancia, en el futuro paseo.
- Los 500.000 euros que el Govern va a destinar a las obras de mantenimiento del palacio de Marivent y Son Vent.
- Las colas en las tiendas del Real Mallorca para interesarse por el chándal oficial del equipo, popularizado después de lo llevase Nicolás Maduro en su primera foto tomada tras ser apresado por EEUU.
- Que la ola de frío polar cubriera de nieve ayer las cotas más altas de la Serra de Tramuntana.
- La cantidad de embarcaciones que quedan varadas en la playa de Son Matías, en Calvià.
- Muere el alemán al que atacaron dos adolescentes en Palma tras un año en coma
- El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo de Palma pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos
- La nieve sorprende en Mallorca: empieza a nevar en Son Torrella
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por la borrasca Francis y la cota de nieve baja a 500 metros
- Las elecciones de Extremadura pueden traducirse a Baleares, el PP se estanca y gana
- Todo lo que debes saber sobre la Cabalgata de los Reyes Magos de Palma
- El Consell de Mallorca reconoce que no existen los estudios que avalaban la reducción del 30% de los atascos en la Vía de Cintura
- Son Moix empieza a hartarse del Mallorca de Arrasate