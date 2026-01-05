Llama la atención, 5 de enero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

  • Que la lluvia, aunque de carácter débil, pueda acompañar hoy a la Cabalgata de Reyes de Palma, que empieza a las 18.00 horas en el Moll Vell.
  • Que el chándal con el que Estados Unidos apresó a Nicolás Maduro, según la primera imagen de su detención, sea el mismo, de la marca Nike, que utiliza habitualmente el Real Mallorca.
  • Que la manifestación celebrada el sábado en la plaza de España de Palma contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela recuperara las pancartas de No a la guerra.
  • Que cada patera abandonada en la costa de Mallorca o de Cabrera le cueste a la administración 616 euros, lo que incluye los gastos de transporte y desguace, según los datos que ayer publicó PortsIB, que en 2025 retiró 53 embarcaciones.

