Llama la atención, 5 de enero de 2026
- Que la lluvia, aunque de carácter débil, pueda acompañar hoy a la Cabalgata de Reyes de Palma, que empieza a las 18.00 horas en el Moll Vell.
- Que el chándal con el que Estados Unidos apresó a Nicolás Maduro, según la primera imagen de su detención, sea el mismo, de la marca Nike, que utiliza habitualmente el Real Mallorca.
- Que la manifestación celebrada el sábado en la plaza de España de Palma contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela recuperara las pancartas de No a la guerra.
- Que cada patera abandonada en la costa de Mallorca o de Cabrera le cueste a la administración 616 euros, lo que incluye los gastos de transporte y desguace, según los datos que ayer publicó PortsIB, que en 2025 retiró 53 embarcaciones.
- El Consell de Mallorca reconoce que no existen los estudios que avalaban la reducción del 30% de los atascos en la Vía de Cintura
- Las elecciones de Extremadura pueden traducirse a Baleares, el PP se estanca y gana
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 4 de enero en Mallorca
- La borrasca Francis pone en alerta a Mallorca
- Así será la Fortalesa del Temple, el nuevo museo que explicará la Edad Media en Palma
- Adiós a 93 años de tradición familiar en el celler Son Toreó de Sineu
- ¿Lloverá durante la Cabalgata de Reyes en Mallorca? Esta es la previsión de la Aemet
- Pedro Fiol: «Hemos llegado a que cale el mensaje de que el puerto de Palma es hostil»