Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MaduroTrump VenezuelaVenezolanos en MallorcaCeller Son ToreóVender oroCabalgata Reyes Palma
instagramlinkedin

Llama la atención, 4 de enero de 2026

Llama la atención

Llama la atención / .

  • Que el Moviment Mallorquinista cargue contra Alfonso Díaz, CEO del Real Mallorca, por no haber organizado un homenaje en vida a Miquel Contestí.
  • Que pese a las últimas lluvias, el Salt des Freu siga seco, para decepción de los excursionistas que ayer se desplazan hasta la popular cascada del municipio de Bunyola.
  • El accidente por alcance que la noche del viernes, poco antes de las diez de la noche, colapsó la Via de Cintura en dirección Palma, con largas retenciones hasta el túnel de Gènova.

Llama la atención

Llama la atención

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents