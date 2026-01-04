Llama la atención, 4 de enero de 2026
- Que el Moviment Mallorquinista cargue contra Alfonso Díaz, CEO del Real Mallorca, por no haber organizado un homenaje en vida a Miquel Contestí.
- Que pese a las últimas lluvias, el Salt des Freu siga seco, para decepción de los excursionistas que ayer se desplazan hasta la popular cascada del municipio de Bunyola.
- El accidente por alcance que la noche del viernes, poco antes de las diez de la noche, colapsó la Via de Cintura en dirección Palma, con largas retenciones hasta el túnel de Gènova.
- Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
- Adiós a 93 años de tradición familiar en el celler Son Toreó de Sineu
- Investigado un conductor por circular en Marratxí con placas falsas de matrícula y sin carné
- Los mallorquines ante los precios nunca vistos del oro y de la plata: “Cada vez compran más como inversión”
- Agentes de la propiedad inmobiliaria y Govern abren en enero la lucha contra el fraude en la vivienda de Baleares
- Forbes elige al mejor colegio de Mallorca de 2025
- La imparable fuga de talento balear hacia el Báltico: la Microbiología de la UIB también emigra a Suecia
- ¡Me da igual todo. He venido a robaros!': Un atracador asalta dos comercios de Pere Garau en una tarde y agrede a las empleadas