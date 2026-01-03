Llama la atención, 3 de enero de 2026
Palma
- El colapso de tráfico que puede causar el domingo en Son Moix la coincidencia de la final de la Supercopa de España de fútbol sala y el Mallorca-Girona.
- Que vecinos denuncien por invasivo el nuevo alumbrado de la playa de s’Arenal, ya que ilumina directamente el interior de algunos pisos de la zona en vez de enfocar hacia el suelo.
- Que los pajes reales visiten esta mañana el Ayuntamiento de Palma para ser recibidos por el alcalde Jaime Martínez y recibir las cartas que han escrito a los Reyes los niños y niñas de Palma.
- Que Cort adelante al 16 de enero el inicio de los conciertos de las fiestas de Sant Sebastià, con la actuación del grupo Crystal Fighters en la plaza de España, como si quisiera contraprogramar a la revetla de Sant Antoni.
- Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
- Investigado un conductor por circular en Marratxí con placas falsas de matrícula y sin carné
- Agentes de la propiedad inmobiliaria y Govern abren en enero la lucha contra el fraude en la vivienda de Baleares
- Forbes elige al mejor colegio de Mallorca de 2025
- La imparable fuga de talento balear hacia el Báltico: la Microbiología de la UIB también emigra a Suecia
- ¡Me da igual todo. He venido a robaros!': Un atracador asalta dos comercios de Pere Garau en una tarde y agrede a las empleadas
- Muere Miquel Contestí, histórico expresidente del Real Mallorca
- Las lluvias navideñas alivian la situación de los embalses de Gorg Blau y Cúber