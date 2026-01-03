Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 3 de enero de 2026

Redacción Mallorca

Palma
  • El colapso de tráfico que puede causar el domingo en Son Moix la coincidencia de la final de la Supercopa de España de fútbol sala y el Mallorca-Girona.
  • Que vecinos denuncien por invasivo el nuevo alumbrado de la playa de s’Arenal, ya que ilumina directamente el interior de algunos pisos de la zona en vez de enfocar hacia el suelo.
  • Que los pajes reales visiten esta mañana el Ayuntamiento de Palma para ser recibidos por el alcalde Jaime Martínez y recibir las cartas que han escrito a los Reyes los niños y niñas de Palma.
  • Que Cort adelante al 16 de enero el inicio de los conciertos de las fiestas de Sant Sebastià, con la actuación del grupo Crystal Fighters en la plaza de España, como si quisiera contraprogramar a la revetla de Sant Antoni.
TEMAS

