Llama la atención, 2 de enero de 2026
- Que los vecinos de la calle Sant Magí de Palma amanecieran ayer con los contenedores de basura completamente desbordados.
- Que, coincidiendo con los fuegos artificiales de Nochevieja, vecinos de la calle Andrea Doria de Palma escucharan detonaciones de una arma de fuego semiautomática.
- Que los Bombers de Mallorca empezaran ayer el año con el primer rescate de montaña, el de un excursionista de 19 años que quedó atrapado en una zona muy vertical e inaccesible del Penyal del Migdia.
- La pancarta que recuerda a las Roges del Molinar colgada muy cerca del busto que rinde homenaje a Aurora Picornell.
- Que las temperaturas dejaran ayer mínimas de -2,5 grados en Lluc y de cero grados en Palma.