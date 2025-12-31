Llama la atención, 31 de diciembre de 2025
- La espada, más propia de El Señor de los Anillos, que un hombre llevaba en su furgoneta cuando fue interceptado por la Policía Local de Palma.
- Que con la remodelación en el Consell y el nombramiento de Guillem Ginard como conseller insular de Turismo se refuerce la influencia del «Clan de Campos».
- Que el restaurante de es Baluard, en Palma, haya extendido su terraza colocando una decena de mesas fuera de la tarima.
- Que la Asociación de Vecinos de sa Calatrava esté calentando motores para conmemorar este mes de julio el 50 aniversario de las fiestas de la barriada.
- El lema del calendario del Real Club Náutico, tras renovar la concesión: Rumbo al futuro.
- Ordenan repetir un juicio en Palma porque el juez no aceptó un retraso de cuatro minutos
- Dos de cada tres hogares de Baleares renuncian al Ingreso Mínimo Vital pese a tener derecho a la ayuda
- El Tribunal Supremo beneficia a los dueños de viviendas en alquiler cuando las vendan
- Las empresas de Mallorca no avanzan la llegada de empleados «porque no fideliza»
- Un sistema de rampas y un ascensor facilitarán el acceso als Jardins de sa Quarentena de Palma
- Suenan cambios en el Consell de Mallorca: el PP maneja sustitutos para el conseller Marcial Rodríguez
- Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
- El orfanato ‘Las Miñonas’, el epicentro de los horrores del Puig de Sant Pere para las niñas del franquismo: «Era como un campo de concentración»