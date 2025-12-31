Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guillem GinardVenta viviendas en alquilerIngreso Mínimo VitalJorge CamposCabalgata de Reyes en Palma
instagramlinkedin

Llama la atención, 31 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La espada, más propia de El Señor de los Anillos, que un hombre llevaba en su furgoneta cuando fue interceptado por la Policía Local de Palma.
  • Que con la remodelación en el Consell y el nombramiento de Guillem Ginard como conseller insular de Turismo se refuerce la influencia del «Clan de Campos».
  • Que el restaurante de es Baluard, en Palma, haya extendido su terraza colocando una decena de mesas fuera de la tarima.
  • Que la Asociación de Vecinos de sa Calatrava esté calentando motores para conmemorar este mes de julio el 50 aniversario de las fiestas de la barriada.
  • El lema del calendario del Real Club Náutico, tras renovar la concesión: Rumbo al futuro.

Escribe tu llama la atención

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents