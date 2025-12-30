Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 30 de diciembre de 2025

  • La tremenda cifra, de más de mil personas, que habrían fallecido este año tratando de llegar a Europa en patera por la ruta del Mediterráneo occidental, hecha pública por la ONG Caminando Fronteras el mismo día que apareció un cadáver en Cala Millor.
  • El lamentable estado en el que quedaron numerosos peatones y ciclistas en Palma que se vieron sorprendidos por el intenso chaparrón de ayer al mediodía.
  • El excursionista de 84 años que tuvo que ser rescatado por el helicóptero de los Bombers de Mallorca tras sufrir una caída en la costa de Artà.
  • Que los hospitales se estén preparando para el pico de la gripe, que se prevé que llegue después de Reyes.

