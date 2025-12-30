Llama la atención, 30 de diciembre de 2025
- La tremenda cifra, de más de mil personas, que habrían fallecido este año tratando de llegar a Europa en patera por la ruta del Mediterráneo occidental, hecha pública por la ONG Caminando Fronteras el mismo día que apareció un cadáver en Cala Millor.
- El lamentable estado en el que quedaron numerosos peatones y ciclistas en Palma que se vieron sorprendidos por el intenso chaparrón de ayer al mediodía.
- El excursionista de 84 años que tuvo que ser rescatado por el helicóptero de los Bombers de Mallorca tras sufrir una caída en la costa de Artà.
- Que los hospitales se estén preparando para el pico de la gripe, que se prevé que llegue después de Reyes.
- Ordenan repetir un juicio en Palma porque el juez no aceptó un retraso de cuatro minutos
- Las empresas de Mallorca no avanzan la llegada de empleados «porque no fideliza»
- Un sistema de rampas y un ascensor facilitarán el acceso als Jardins de sa Quarentena de Palma
- Suenan cambios en el Consell de Mallorca: el PP maneja sustitutos para el conseller Marcial Rodríguez
- Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
- El orfanato ‘Las Miñonas’, el epicentro de los horrores del Puig de Sant Pere para las niñas del franquismo: «Era como un campo de concentración»
- Jordi Álvarez, guitarrista: “Veo una falta total de educación musical del público joven”
- Una vecina de Ariany es la autora de las 1.100 'neules' que decoran la iglesia