Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resumen 2025Branded ResidencesCopropietario AndratxInocentadas QuintosCostillas Titanio Son Espases
instagramlinkedin

Llama la atención, 29 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La cantidad de inocentadas ayer, muchas con gancho, como la de Agromart, que hizo creer a algunos que va a abrir una nueva tienda en la cúpula del Puig de Randa, o la del alcalde de Esporles, Josep Ferrà, haciéndose el enfadado por un supuesto cartel de Sant Antoni en el que aparecía decapitado como el dimoni de sa Pobla.
  • La maestría y dedicación de una vecina de Ariany, Maria Ribot, haya recortado más de 1.100 neules para decorar la iglesia del pueblo.
  • El éxito de la primera interpretación del canto de la Sibil·la en la parroquia de Ordino, en Andorra, muy amplificada en los medios del país pirineico.

Escribe tu llama la atención

¿Qué te llama la atención a ti?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents