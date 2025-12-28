Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 28 de diciembre de 2025

  • Que el Ayuntamiento de Alcúdia haya prohibido a sus concejales gastar más de 30 euros en comidas o contratar taxis en Mallorca, tras los gastos injustificados de un edil de Vox.
  • El enfado de muchos poblers con el cartel de este año de Sant Antoni de Muro, que representa a un dimoni murer exhibiendo decapitado al diablo de sa Pobla más popular.
  • El buen humor que marcó todo el concierto de Daniel Higiénico, que no dudó en tomarse un medicamento para el resfriado en pleno concierto.

