Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Llama la atención, 27 de diciembre de 2025
- Lo bien que ha quedado la restauración de la fachada de este edificio con carácter, que data de 1934, en la calle Reina María Cristina de Palma.
- El incremento de detenidos por violencia machista y también por violencia doméstica durante las fiestas navideñas.
- La preocupación de muchos mallorquines que estos días se marchan de vacaciones en barco a la península debido al mal estado del mar.
- La cantidad de memes y felicitaciones navideñas que parodian la entrada en vigor de la ley de Eficiencia de la Justicia.
- Los problemas para aparcar durante la Nochebuena en Palma: coches estacionados en vados y encima de las aceras.