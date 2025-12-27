Llama la atención, 27 de diciembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

27 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Lo bien que ha quedado la restauración de la fachada de este edificio con carácter, que data de 1934, en la calle Reina María Cristina de Palma.
  • El incremento de detenidos por violencia machista y también por violencia doméstica durante las fiestas navideñas.
  • La preocupación de muchos mallorquines que estos días se marchan de vacaciones en barco a la península debido al mal estado del mar.
  • La cantidad de memes y felicitaciones navideñas que parodian la entrada en vigor de la ley de Eficiencia de la Justicia.
  • Los problemas para aparcar durante la Nochebuena en Palma: coches estacionados en vados y encima de las aceras.

