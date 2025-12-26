Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Canto de la Sibil·laMujer Detenida GolpeBar Variat
instagramlinkedin

Llama la atención, 26 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Mallorca

  • Que el tradicional canto de la Sibil·la llenara en la víspera de Navidad los templos de Palma y los pueblos de Mallorca, una liturgia de origen medieval que ha resurgido con fuerza tras ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
  • Que haya un sacerdote mallorquín que celebren eucaristías en alemán en Artà.
  • Que el Real Mallorca termine 2025 como el segundo peor equipo de LaLiga, con solo 36 puntos, y su CEO de Negocios, Alfonso Díaz, dijera hace pocos días que el año había sido «muy bueno».
  • Que haya gimnasios que se froten las manos con el inminente aumento de socios que buscan tratar de perder los kilogramos que están engordando en Navidad.

¿Qué te llama la atención a ti?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents