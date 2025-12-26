Llama la atención, 26 de diciembre de 2025
- Que el tradicional canto de la Sibil·la llenara en la víspera de Navidad los templos de Palma y los pueblos de Mallorca, una liturgia de origen medieval que ha resurgido con fuerza tras ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
- Que haya un sacerdote mallorquín que celebren eucaristías en alemán en Artà.
- Que el Real Mallorca termine 2025 como el segundo peor equipo de LaLiga, con solo 36 puntos, y su CEO de Negocios, Alfonso Díaz, dijera hace pocos días que el año había sido «muy bueno».
- Que haya gimnasios que se froten las manos con el inminente aumento de socios que buscan tratar de perder los kilogramos que están engordando en Navidad.
