Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad en MallorcaDescubren túnel subterráneoGran Cruz de Carlos IIINuevas Licencias VTCFalta Talento Guardia Civil
instagramlinkedin

Llama la atención, 24 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • El espectacular arcoíris doble que fue visible desde diversos puntos de Mallorca ayer tras las lluvias de primera hora de la mañana.
  • El cacao de tráfico que hubo durante toda la mañana en los alrededores del Mercat de s’Olivar, en Palma, por la aglomeración de ciudadanos que realizaban las últimas compras para los ágapes navideños.
  • Que la cigala fresca de Mallorca llegue a alcanzar en el mercado poco antes de Nochebuena un precio de 140 euros el kilo.
  • El aluvión de críticas que está recibiendo el Ayuntamiento de Palma por la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga, que ha obligado a los técnicos municipales a mostrar sus informes sobre el mal estado de los árboles.

Escribe tu llama la atención

Contenido interactivo sobre participación ciudadana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents