Llama la atención, 24 de diciembre de 2025
- El espectacular arcoíris doble que fue visible desde diversos puntos de Mallorca ayer tras las lluvias de primera hora de la mañana.
- El cacao de tráfico que hubo durante toda la mañana en los alrededores del Mercat de s’Olivar, en Palma, por la aglomeración de ciudadanos que realizaban las últimas compras para los ágapes navideños.
- Que la cigala fresca de Mallorca llegue a alcanzar en el mercado poco antes de Nochebuena un precio de 140 euros el kilo.
- El aluvión de críticas que está recibiendo el Ayuntamiento de Palma por la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga, que ha obligado a los técnicos municipales a mostrar sus informes sobre el mal estado de los árboles.
- La Lotería de Navidad deja 1,8 millones en Mallorca gracias a La Fuerza de Álvaro
- Descubren un túnel subterráneo en la ampliación de un instituto de Palma
- Maria Àngels Ferrer: “Mallorca es el único lugar donde el hilo del Cant de la Sibil·la no se ha roto”
- Abre un nuevo Decathlon en el Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos
- «Los guardias no quieren vivir en Baleares, y quien lo sufre es el ciudadano»
- El Pesquero de Palma cambia de manos tras casi 30 años con la misma gestión
- Esta es la previsión del tiempo en Mallorca para Nochebuena y Navidad
- El invierno irrumpe con fuerza con intensas lluvias y las primeras nieves en el Puig Major