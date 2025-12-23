Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BellasombrasNieve en MallorcaPremios Lotería de NavidadPremio Lotería Cala D'ORPremio Lotería Carrefour
instagramlinkedin

Llama la atención, 23 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que la suerte volviera a sonreír a la administración de Loterías número 38 ubicada en el Carrefour de la calle General Riera de Palma. Este 2025 repartió un quinto premio, pero es que en 2022 y 2023 también fue noticia por su buena fortuna.
  • Las pocas luces de Navidad que se ven en las calles de la Playa de Palma, para disgusto de sus vecinos y de los turistas que pasean.
  • Que la nieve apareciera ayer en el Puig Major, por encima de 1.300 metros, y que ya haya mallorquines que quieran ir a verla.
  • Las pocas horas que tardó el Palmer Basket en despedir al entrenador Lucas Victoriano después de la histórica derrota ante el Obradoiro (45-115).

Escribe tu llama la atención

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents