Llama la atención, 23 de diciembre de 2025
- Que la suerte volviera a sonreír a la administración de Loterías número 38 ubicada en el Carrefour de la calle General Riera de Palma. Este 2025 repartió un quinto premio, pero es que en 2022 y 2023 también fue noticia por su buena fortuna.
- Las pocas luces de Navidad que se ven en las calles de la Playa de Palma, para disgusto de sus vecinos y de los turistas que pasean.
- Que la nieve apareciera ayer en el Puig Major, por encima de 1.300 metros, y que ya haya mallorquines que quieran ir a verla.
- Las pocas horas que tardó el Palmer Basket en despedir al entrenador Lucas Victoriano después de la histórica derrota ante el Obradoiro (45-115).
- El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
- El conductor que arrolló y mató a un peatón exige los daños a los dos hijos del fallecido
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- La subida de los alquileres pone fin a la ‘alegría’ postcovid en el consumo balear en Navidad
- Sedaç: «A este paso los mallorquines nos tendremos que ir a vivir a Asturias»
- Mariano Reaño: «Los hoteles tienen ahora vistas maravillosas tras la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga»
- Así será el tiempo en Mallorca este lunes según la AEMET
- El informe de Educación descalifica a los disidentes del instituto de Santanyí