Llama la atención, 22 de diciembre de 2025
Palma
- Que la plaza de Cort acoja esta mañana a las diez una cacerolada para protestar por la tala de los 17 bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga.
- Que con las 26 personas que fueron el sábado rescatadas en las proximidades de Cabrera, el numero de migrantes llegados en patera a Balears durante 2025 se eleve a 7.406, 1.164 más que en 2024.
- Que la máxima incidencia de la epidemia de gripe se anuncie en Mallorca entre Navidad y fin de año, coincidiendo con los días de más celebraciones y reuniones sociales.
- Que la Autoridad Portuaria de Balears vaya a recuperar el Moll de la Riba en el nuevo puerto de Palma, incluido su histórico faro, aunque los paisajes despejados al interior de la ensenada que antaño atraían a los paseantes sean ahora mucho menos despejados.
- El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- Dani Rodríguez se despide del mallorquinismo: 'He pagado un precio demasiado alto
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Un testigo dice que el conductor que mató a una niña en el Coll d'en Rabassa usaba el móvil justo antes del atropello