Llama la atención, 22 de diciembre de 2025

Redacción Digital

Palma
  • Que la plaza de Cort acoja esta mañana a las diez una cacerolada para protestar por la tala de los 17 bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga.
  • Que con las 26 personas que fueron el sábado rescatadas en las proximidades de Cabrera, el numero de migrantes llegados en patera a Balears durante 2025 se eleve a 7.406, 1.164 más que en 2024.
  • Que la máxima incidencia de la epidemia de gripe se anuncie en Mallorca entre Navidad y fin de año, coincidiendo con los días de más celebraciones y reuniones sociales.
  • Que la Autoridad Portuaria de Balears vaya a recuperar el Moll de la Riba en el nuevo puerto de Palma, incluido su histórico faro, aunque los paisajes despejados al interior de la ensenada que antaño atraían a los paseantes sean ahora mucho menos despejados.

