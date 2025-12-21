Llama la atención, 21 de diciembre de 2025
Palma
- Que el entorno de los dos conjuntos de contenedores de la calle Anselm Clavé de Palma sea un vertedero de trastos y bolsas de basura todos los días de la semana.
- Que el niño de diez años que el lunes cayó de un séptimo piso en la calle General Riera de Palma evolucione favorablemente y ya haya sido trasladado a planta en Son Espases.
- La catarata de mensajes de despedida que está recibiendo en redes sociales el futbolista Dani Rodríguez desde que se ha hecho pública la rescisión de su contrato con el Real Mallorca.
- El Supremo insinúa que la imposición del catalán como única lengua educativa puede ser discriminatoria
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- Dani Rodríguez se despide del mallorquinismo: 'He pagado un precio demasiado alto
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Un testigo dice que el conductor que mató a una niña en el Coll d'en Rabassa usaba el móvil justo antes del atropello