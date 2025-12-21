Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 21 de diciembre de 2025

Redacción Digital

Palma
  • Que el entorno de los dos conjuntos de contenedores de la calle Anselm Clavé de Palma sea un vertedero de trastos y bolsas de basura todos los días de la semana.
  • Que el niño de diez años que el lunes cayó de un séptimo piso en la calle General Riera de Palma evolucione favorablemente y ya haya sido trasladado a planta en Son Espases.
  • La catarata de mensajes de despedida que está recibiendo en redes sociales el futbolista Dani Rodríguez desde que se ha hecho pública la rescisión de su contrato con el Real Mallorca.

