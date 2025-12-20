Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 20 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que Podemos exija retirar el nombre de Adolfo Suárez de una avenida en Palma tras la denuncia de agresión sexual a una menor.
  • El reparto de cocas de patata y otros dulces que ha hecho el PP entre la prensa mallorquina por la Navidad.
  • Que las luces de Navidad de las calles Balmes y Rosselló i Cazador de Palma lleven varios días sin encenderse.
  • Que la palabra del año 2025 en catalán sea vespreig, tardeo, un término que en Mallorca se conoce mejor como horabauxa.
  • Que un camionero que multiplicó por nueve la tasa de alcohol volcara ayer en medio de la Vía de Cintura de Palma provocando grandes retenciones.
  • Que la EMT refuerce el Nit Bus en Nochebuena y Nochevieja.

