Llama la atención, 20 de diciembre de 2025
- Que Podemos exija retirar el nombre de Adolfo Suárez de una avenida en Palma tras la denuncia de agresión sexual a una menor.
- El reparto de cocas de patata y otros dulces que ha hecho el PP entre la prensa mallorquina por la Navidad.
- Que las luces de Navidad de las calles Balmes y Rosselló i Cazador de Palma lleven varios días sin encenderse.
- Que la palabra del año 2025 en catalán sea vespreig, tardeo, un término que en Mallorca se conoce mejor como horabauxa.
- Que un camionero que multiplicó por nueve la tasa de alcohol volcara ayer en medio de la Vía de Cintura de Palma provocando grandes retenciones.
- Que la EMT refuerce el Nit Bus en Nochebuena y Nochevieja.
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Gastronomía en Mallorca: el mapa definitivo de los mejores hornos de la isla
- El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes
- Lluís Apesteguia: «Intentaré explicar de forma clara y honesta a mis compañeros de Més lo ocurrido en Deià»