Llama la atención, 19 de noviembre de 2025
- Que las directivas del Atlético Baleares y el Atlético de Madrid compartieran mesa en el mesón Can Pedro horas antes del partido de la Copa del Rey.
- Que el PIB balear se haya multiplicado por diez desde la entrada de España en la UE.
- Que la incidencia de la gripe haya subido ligeramente pero las islas aún se mantengan en fase epidémica de intensidad baja.
- Que el Colegio Oficial de Enfermeras haya elaborado este año su calendario a partir de los dibujos de los hijos de las colegiadas, que participaron en un concurso.
- Que los aeropuertos de Balears vayan a operar un total de 8.541 vuelos estas Navidades, un 8,3% más que en 2024.
- El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes
- Proponen el despido del sindicalista de Emaya que se marchó de vacaciones a Bali
- Dani Rodríguez ya ha rescindido con el Mallorca
- Deià destapa años de caos administrativo y presuntas irregularidades y auditará los últimos años de Apesteguia como alcalde
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren los domingos 21 y 28 de diciembre en Mallorca
- El Mallorca le pone a Dani Rodríguez la cláusula del miedo
- Palma nombrará Hijas Ilustres de la ciudad a Pilar Juncosa y a Caty Juan de Corral
- Dani Rodríguez, sobre su salida del Mallorca: 'La única palabra que se me repite es gracias