Llama la atención, 19 de noviembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Digital

  • Que las directivas del Atlético Baleares y el Atlético de Madrid compartieran mesa en el mesón Can Pedro horas antes del partido de la Copa del Rey.
  • Que el PIB balear se haya multiplicado por diez desde la entrada de España en la UE.
  • Que la incidencia de la gripe haya subido ligeramente pero las islas aún se mantengan en fase epidémica de intensidad baja.
  • Que el Colegio Oficial de Enfermeras haya elaborado este año su calendario a partir de los dibujos de los hijos de las colegiadas, que participaron en un concurso.
  • Que los aeropuertos de Balears vayan a operar un total de 8.541 vuelos estas Navidades, un 8,3% más que en 2024.

