Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Negueruela denuncia acosoAsesinato Matilde MuñozRebaja fiscal alquileresEstafa compra fincasSanti Taura IA
instagramlinkedin

Llama la atención, 18 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • Que la cantante Rosa López haya estado paseando por Palma por la zona de sa Riera, la muralla y la Catedral, y también rodando en Mallorca un programa de televisión.
  • Que uno de cada cuatro niños y adolescentes de Balears crezca en riesgo de pobreza y exclusión social, según un estudio de Aldeas infantiles.
  • Que las vallas que Cort volvió a poner en los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga estén llenas de lazos blancos con mensajes de deseo y de defensa de los árboles.
  • Que Son Sardina vaya a avanzar la celebración del Fin de Año con un tardeo en el que habrá comida y bebida el día 27.
  • Lo contentas que estaban las tres magistradas que ayer fueron homenajeadas en Palma.

Llama la atención, 18 de diciembre de 2025

Llama la atención

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents