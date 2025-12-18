Llama la atención, 18 de diciembre de 2025
Palma
- Que la cantante Rosa López haya estado paseando por Palma por la zona de sa Riera, la muralla y la Catedral, y también rodando en Mallorca un programa de televisión.
- Que uno de cada cuatro niños y adolescentes de Balears crezca en riesgo de pobreza y exclusión social, según un estudio de Aldeas infantiles.
- Que las vallas que Cort volvió a poner en los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga estén llenas de lazos blancos con mensajes de deseo y de defensa de los árboles.
- Que Son Sardina vaya a avanzar la celebración del Fin de Año con un tardeo en el que habrá comida y bebida el día 27.
- Lo contentas que estaban las tres magistradas que ayer fueron homenajeadas en Palma.
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
- La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años
- La Guardia Civil de Baleares investiga a la plataforma Tarillium por una ciberestafa de 90.000 euros
- El Govern anuncia una rebaja fiscal para que los propietarios de Baleares no suban los alquileres en 2026
- Mallorca no cuenta ni en turismo
- Juan José Hidgalgo: "Que quede claro que Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente"
- Desayunar fuera en Mallorca y pagar 7,50 euros: la cuenta que ha encendido las redes
- Palma amnistía otras cuatro viviendas ilegales construidas en suelo rústico