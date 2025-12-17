Llama la atención, 17 de diciembre de 2025
- La imagen de abandono que presenta estos días la plaza de la iglesia del Molinar, cubierta de hojas de árboles y de trastos viejos.
- Que la diócesis de Mallorca haya recaudado casi un millón de euros más que el anterior ejercicio, hasta alcanzar los 9,7 millones de euros, con la X en la casilla de la declaración de la renta.
- Que la exconsellera de Asuntos sociales del Govern y destacada militante del PP, Catalina Cirer, prefiriera asistir a la Nit de la Cultura organizada por la Obra Cultural Balear en lugar de la cena de Navidad de su partido.
- Que Jaime Martínez y Javier Bonet, alcalde y teniente de alcalde de Palma respectivamente, compitan a diario en redes sociales publicitando los mismos temas.
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
- La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años
- La Guardia Civil de Baleares investiga a la plataforma Tarillium por una ciberestafa de 90.000 euros
- El Govern anuncia una rebaja fiscal para que los propietarios de Baleares no suban los alquileres en 2026
- Mallorca no cuenta ni en turismo
- Juan José Hidgalgo: "Que quede claro que Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente"
- Desayunar fuera en Mallorca y pagar 7,50 euros: la cuenta que ha encendido las redes
- Cuando Palma empezó a llenarse de hoteles: así era Can Pastilla antes del turismo