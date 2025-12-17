Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 17 de diciembre de 2025

  • La imagen de abandono que presenta estos días la plaza de la iglesia del Molinar, cubierta de hojas de árboles y de trastos viejos.
  • Que la diócesis de Mallorca haya recaudado casi un millón de euros más que el anterior ejercicio, hasta alcanzar los 9,7 millones de euros, con la X en la casilla de la declaración de la renta.
  • Que la exconsellera de Asuntos sociales del Govern y destacada militante del PP, Catalina Cirer, prefiriera asistir a la Nit de la Cultura organizada por la Obra Cultural Balear en lugar de la cena de Navidad de su partido.
  • Que Jaime Martínez y Javier Bonet, alcalde y teniente de alcalde de Palma respectivamente, compitan a diario en redes sociales publicitando los mismos temas.

