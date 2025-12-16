Llama la atención, 16 de diciembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

16 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La reivindicación en defensa del pueblo palestino por la guerra en Gaza que se hace en el belén de Esporles.
  • El mal estado del pavimento de la plaza de las Columnas, en Palma, pese a su remodelación de hace unos meses.
  • La indisimulada satisfacción de Gabriel Escarrer ante la multa de 64 millones del Gobierno central a la plataforma de alquiler turístico Airbnb.
  • Que cada uno de los ejemplares de bellasombra de la palmesana plaza de Llorenç Villalonga tenga una mensaje clamando por su supervivencia.
  • Las similitudes del caso del avión patera de noviembre de 2021 con el altercado que se produjo el pasado jueves con otro vuelo de Air Arabia de Marruecos a Turquía.

