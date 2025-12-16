Llama la atención, 16 de diciembre de 2025
- La reivindicación en defensa del pueblo palestino por la guerra en Gaza que se hace en el belén de Esporles.
- El mal estado del pavimento de la plaza de las Columnas, en Palma, pese a su remodelación de hace unos meses.
- La indisimulada satisfacción de Gabriel Escarrer ante la multa de 64 millones del Gobierno central a la plataforma de alquiler turístico Airbnb.
- Que cada uno de los ejemplares de bellasombra de la palmesana plaza de Llorenç Villalonga tenga una mensaje clamando por su supervivencia.
- Las similitudes del caso del avión patera de noviembre de 2021 con el altercado que se produjo el pasado jueves con otro vuelo de Air Arabia de Marruecos a Turquía.
- Una niña de siete años muere atropellada por un coche que ha perdido el control y se ha subido a la acera en Palma
- El Supremo confirma que los hoteleros de Baleares no pueden imponer las vacaciones a sus fijos discontinuos
- El belén de Catalina que ocupa todo un salón en Mallorca: «Me lleva más de un mes montarlo»
- El antiguo Bar Marítimo de Palma saldrá a concurso para reabrir con una nueva gestión
- Juan José Hidgalgo: "Que quede claro que Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente"
- Promotores inmobiliarios de Mallorca: «En esta legislatura no se verá ni una grúa en los suelos urbanizables estratégicos»
- La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones durante tres meses por obras urgentes
- El IES Santanyí se suma a los institutos con conflictos entre dirección y docentes