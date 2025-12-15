Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 15 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • El gran belén casero de Catalina, que ocupa todo el salón de su piso en Palma, un pesebre que visitan cada año unas cien personas entre amigos, familiares y conocidos.
  • Que los técnicos con carné C ya no vayan a conducir a partir de este lunes las nuevas ambulancias del Govern.
  • Que el pintor barcelonés Manel Bosch visite casi cada año Mallorca desde que hizo la mili en Palma en 1967 para pintar sus paisajes, ayer una panorámica de la Catedral.
  • Que la reivindicación durante la Nit de la Cultura del 31 de diciembre como la verdadera Diada de Mallorca fuera aplaudida con unanimidad en la platea del Teatre Principal a excepción de los cargos del PP, promotores junto a Vox del día 12 de septiembre.

