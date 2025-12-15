Llama la atención, 15 de diciembre de 2025
- El gran belén casero de Catalina, que ocupa todo el salón de su piso en Palma, un pesebre que visitan cada año unas cien personas entre amigos, familiares y conocidos.
- Que los técnicos con carné C ya no vayan a conducir a partir de este lunes las nuevas ambulancias del Govern.
- Que el pintor barcelonés Manel Bosch visite casi cada año Mallorca desde que hizo la mili en Palma en 1967 para pintar sus paisajes, ayer una panorámica de la Catedral.
- Que la reivindicación durante la Nit de la Cultura del 31 de diciembre como la verdadera Diada de Mallorca fuera aplaudida con unanimidad en la platea del Teatre Principal a excepción de los cargos del PP, promotores junto a Vox del día 12 de septiembre.
- Una niña de siete años muere atropellada por un coche que ha perdido el control y se ha subido a la acera en Palma
- El Supremo confirma que los hoteleros de Baleares no pueden imponer las vacaciones a sus fijos discontinuos
- El belén de Catalina que ocupa todo un salón en Mallorca: «Me lleva más de un mes montarlo»
- Juan José Hidgalgo: "Que quede claro que Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente"
- La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones durante tres meses por obras urgentes
- El IES Santanyí se suma a los institutos con conflictos entre dirección y docentes
- La Guardia Civil identifica a varios conductores que realizaban maniobras peligrosas en el polígono industrial de Marratxí
- Jaume Llabrés y Aina Pascual, investigadores y comisarios del convento de las Caputxines: 'Con la cesión de Montesión hemos acabado de matar el centro histórico de Palma