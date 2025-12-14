Llama la atención, 14 de noviembre de 2025
- Que IB3 no haya retransmitido este año los Premis 31 de Desembre de la OCB.
- Que las reservas hídricas hayan subido al 48% en noviembre en Balears.
- Que el archipiélago siga teniendo el mayor porcentaje de compra de vivienda como inversión de toda España, con un 15% del total de las adquisiciones, según el Consejo General del Notariado, que ofrece datos sobre las transacciones protagonizadas por parte de empresas.
- Multa de 380.000 euros por construir una plaza de toros y un helipuerto ilegales en una finca de Esporles
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Altercado en un avión en el aeropuerto de Palma: así se inició la trifulca
- La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones durante tres meses por obras urgentes
- Los técnicos con carné C dejan de conducir las nuevas ambulancias desde este lunes en Baleares
- Paco Garrido anuncia sus villas turísticas ilegales para fiestas de Navidad con el reclamo de su hermano famoso
- Grandes hoteleros y el empresario Víctor Madera se quedan sin plazas turísticas para proyectos en edificios singulares en Mallorca
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares