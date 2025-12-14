Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 14 de noviembre de 2025

Redacción Digital

  • Que IB3 no haya retransmitido este año los Premis 31 de Desembre de la OCB.
  • Que las reservas hídricas hayan subido al 48% en noviembre en Balears.
  • Que el archipiélago siga teniendo el mayor porcentaje de compra de vivienda como inversión de toda España, con un 15% del total de las adquisiciones, según el Consejo General del Notariado, que ofrece datos sobre las transacciones protagonizadas por parte de empresas.

