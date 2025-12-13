Llama la atención, 13 de diciembre de 2025
- La de semanas que lleva rota una tapa metálica en el suelo del Passatge d’Eduard Bonnin, junto al mercado del Olivar, con la única protección de una valla de plástico.
- Que uno de los detenidos el miércoles por un altercado en un avión que había aterrizado en Palma por una emergencia médica volviera a ser arrestado al pelearse con sus compatriotas y enfrentarse a la Policía en el pasillo del juzgado.
- La capa de hojas secas que cubre muchos tramos de los carriles bici de Palma, con el peligro que supone para los ciclistas en caso de tener que frenar.
- La multa de 300.000 euros que el Ayuntamiento de Esporles ha impuesto a los propietarios de una finca que instalaron una plaza de toros y un helipuerto.
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Nueve detenidos por un altercado en un avión en el aeropuerto de Palma
- Sa Granja de Esporles ya es oficialmente patrimonio protegido en manos de una sociedad hotelera
- Bofetada judicial a la estrategia balear para frenar a Uber en Mallorca
- El caballo francés Hornado Bello da positivo por mepivacaína
- Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros