Llama la atención, 13 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Mallorca

  • La de semanas que lleva rota una tapa metálica en el suelo del Passatge d’Eduard Bonnin, junto al mercado del Olivar, con la única protección de una valla de plástico.
Tapa metálica en el suelo del Passatge d’Eduard Bonnin

Tapa metálica en el suelo del Passatge d'Eduard Bonnin

  • Que uno de los detenidos el miércoles por un altercado en un avión que había aterrizado en Palma por una emergencia médica volviera a ser arrestado al pelearse con sus compatriotas y enfrentarse a la Policía en el pasillo del juzgado.
  • La capa de hojas secas que cubre muchos tramos de los carriles bici de Palma, con el peligro que supone para los ciclistas en caso de tener que frenar.
La capa de hojas secas que cubre muchos tramos de los carriles bici de Palma

La capa de hojas secas que cubre muchos tramos de los carriles bici de Palma

