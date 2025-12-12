Llama la atención, 12 de diciembre de 2025
- La espectacular grúa que tuvo cortada la calle Francesc de Borja Moll de Palma durante horas debido a la instalación de grandes aparatos de climatización en la sede de CCOO, y que obligó a desplazar numerosos vehículos de los vecinos.
- La movilización de los vecinos de la Calatrava, en Palma, en defensa de los árboles de la plaza Llorenç Villalonga, que el Ayuntamiento quiere talar.
- El lío que se ha montado en Cort con la decisión de imponer una medalla al Regimiento Palma 47.
- El hombre que se puso a jugar al frontón ayer en la muralla renacentista del Baluart des Príncep, en Palma.
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- Victoria de los hoteleros de Playa de Palma: Las asociaciones pueden ejercer de acusación popular en los procedimientos penales
- Joan Bibiloni: «Me parece patético que se vendan entradas para un concierto dentro de un año y medio y encima se agoten»
- ¿Cómo vincular y registrar en la DGT la baliza V16? La duda que tienen miles de conductores
- ¿Cuánto mallorquín sabes? Ponte a prueba con estas 10 preguntas
- Adiós a la zona verde junto al edificio de Gesa
- Tren de Navidad de Palma 2025: horarios, recorrido y cómo conseguir los tickets