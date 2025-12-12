Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 12 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Mallorca

  • La espectacular grúa que tuvo cortada la calle Francesc de Borja Moll de Palma durante horas debido a la instalación de grandes aparatos de climatización en la sede de CCOO, y que obligó a desplazar numerosos vehículos de los vecinos.
  • La movilización de los vecinos de la Calatrava, en Palma, en defensa de los árboles de la plaza Llorenç Villalonga, que el Ayuntamiento quiere talar.
  • El lío que se ha montado en Cort con la decisión de imponer una medalla al Regimiento Palma 47.
  • El hombre que se puso a jugar al frontón ayer en la muralla renacentista del Baluart des Príncep, en Palma.

TEMAS

