Llama la atención, 11 de diciembre de 2025
- Que la Federación Balear de Confradías de Pescadores (FBCP) calificara de «insulto, inmoral e indecente» la propuesta que la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa para limitar los días de pesca de la flota de arrastre.
- La rápida actuación del Consell de Mallorca al comprar en la subasta de Sotheby’s la carta náutica del siglo XV.
- Que el director general del IB-Salut, Javier Ureña, asegure que llevarán a cabo un plan de formación para que los técnicos del SAMU 061 puedan conducir las nuevas ambulancias en «unos meses».
- Que un equipo de periodistas, con dos de este diario en sus filas, venciera al de empleados del Mallorca, entre ellos Arrasate y Alkiza, en el tradicional partido de fútbol de Navidad.
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”
- Tartaletas de ensaladilla de pulpo: un aperitivo perfecto para esta Navidad
- Un inquilino de Palma se queda sin renovación de contrato por no aceptar más subidas del alquiler: 'O pagas o te vas de aquí
- Otra paciente denuncia haber sufrido abusos sexuales del médico detenido en Palma
- La iglesia dels Sagrats Cors de Palma estrena un espectáculo audiovisual inmersivo
- Palma desbloquea la construcción de viviendas que estaban pendientes de la nueva depuradora