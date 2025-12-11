Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 11 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que la Federación Balear de Confradías de Pescadores (FBCP) calificara de «insulto, inmoral e indecente» la propuesta que la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa para limitar los días de pesca de la flota de arrastre.
  • La rápida actuación del Consell de Mallorca al comprar en la subasta de Sotheby’s la carta náutica del siglo XV.
  • Que el director general del IB-Salut, Javier Ureña, asegure que llevarán a cabo un plan de formación para que los técnicos del SAMU 061 puedan conducir las nuevas ambulancias en «unos meses».
  • Que un equipo de periodistas, con dos de este diario en sus filas, venciera al de empleados del Mallorca, entre ellos Arrasate y Alkiza, en el tradicional partido de fútbol de Navidad.

