Llama la atención, 10 de diciembre de 2025

Redacción Digital

  • Los problemas que se encuentran habitualmente los vecinos de la calle Mateo Enric Lladó de Palma para poder pasar por la acera de los contenedores, siempre llena de muebles y enseres viejos.
  • Que en el programa de actividades de Navidad de Cort no salgan los tres belenes más importantes de Mallorca por su valor patrimonial: ni el de Caputxines, ni el de la Sang, ni el napolitano de la Fundació Bartolomé March.
  • La gran cantidad de hojas que cubren las calles adyacentes del Parc de ses Fonts y crean un manto resbaladizo peligroso para los viandantes.
  • Que la escritora mallorquina Carme Riera esté escribiendo un libro sobre los perros que aparecen en la literatura, la pintura y el cine.

