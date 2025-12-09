Llama la atención, 9 de diciembre de 2025
- La sensación que causó la presencia del modelo Jon Kortajarena al acudir el domingo al mercadillo navideño de Alaró, donde además hizo un donativo para la Asociación de Animales del pueblo.
- Que el expresident Gabriel Cañellas no faltara ayer junto a su mujer a la misa de la Inmaculada en la iglesia de Palmanyola, vecina a su possessió de sa Gubia, en Bunyola.
- Que la revista ¡Hola! publicase hace algunos días que la princesa Birgitta de Suecia, fallecida en diciembre de 2024, vivió gratis en el golf de Santa Ponça durante 26 años por deferencia de la familia Nigorra.
- Lo muy animada que ha estado estos días la fascinante exposición del Casal Solleric La jove plàstica i la renovació de les arts a Mallorca, 1969-1982.
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público
- Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
- Rata Market de Nadal en el Palacio de Congresos de Palma
- Pablo Luna Fra, oncólogo en Son Espases: 'La mayoría de tumores de páncreas se diagnostican cuando ya no se pueden operar
- Las tiendas de antigüedades se extinguen en Palma: de nueve en una calle a solo tres en toda la ciudad
- Joan Bibiloni: «Me parece patético que se vendan entradas para un concierto dentro de un año y medio y encima se agoten»