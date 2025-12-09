Llama la atención, 9 de diciembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

9 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • La sensación que causó la presencia del modelo Jon Kortajarena al acudir el domingo al mercadillo navideño de Alaró, donde además hizo un donativo para la Asociación de Animales del pueblo.
  • Que el expresident Gabriel Cañellas no faltara ayer junto a su mujer a la misa de la Inmaculada en la iglesia de Palmanyola, vecina a su possessió de sa Gubia, en Bunyola.
  • Que la revista ¡Hola! publicase hace algunos días que la princesa Birgitta de Suecia, fallecida en diciembre de 2024, vivió gratis en el golf de Santa Ponça durante 26 años por deferencia de la familia Nigorra.
  • Lo muy animada que ha estado estos días la fascinante exposición del Casal Solleric La jove plàstica i la renovació de les arts a Mallorca, 1969-1982.

