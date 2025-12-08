Llama la atención, 8 de diciembre de 2025
- Que después de varias semanas de romperse, el Ayuntamiento de Palma continúe sin reponer la señal de dirección prohibida en la calle Fra Lluís Jaume, esquina con Reina Maria Cristina, lo que provoca no poca confusión a los conductores.
- Que los semáforos del cruce de las calles Manacor y Manuel Azaña, también de Palma, lleven sufriendo apagones en los últimos días, sin rastro de la Policía local para regular el tráfico.
- Que el Consell de Mallorca haya tenido que ampliar las zonas de captura del cangrejo azul, debido a su imparable proliferación.
- El desayuno a base de chocolate con churros -aunque también podrían ser porras- que se zampó ayer por la mañana el alcalde Jaime Martínez, en un bar de la calle Jacint Verdaguer.
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
