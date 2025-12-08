Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 8 de diciembre de 2025

Redacción Digital

  • Que después de varias semanas de romperse, el Ayuntamiento de Palma continúe sin reponer la señal de dirección prohibida en la calle Fra Lluís Jaume, esquina con Reina Maria Cristina, lo que provoca no poca confusión a los conductores.
  • Que los semáforos del cruce de las calles Manacor y Manuel Azaña, también de Palma, lleven sufriendo apagones en los últimos días, sin rastro de la Policía local para regular el tráfico.
  • Que el Consell de Mallorca haya tenido que ampliar las zonas de captura del cangrejo azul, debido a su imparable proliferación.
  • El desayuno a base de chocolate con churros -aunque también podrían ser porras- que se zampó ayer por la mañana el alcalde Jaime Martínez, en un bar de la calle Jacint Verdaguer.

