Llama la atención, 7 de diciembre de 2025
- El barullo que se está generando por la urgencia de encontrar una baliza V16 para el coche, antes de la entrada en vigor de la obligación de llevarlas.
- La comidilla estos días en el mundillo funcionarial de la CAIB tras el ascenso a jefe del departamento de Servicios sociales de Juan Francisco Gálvez, que fue condenado por corrupción.
- Que haya aparecido otro velero varado en Son Maties (Calvià), que ya parece la playa de los naufragios.
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- Los policías alemanes que apalearon a un taxista en Mallorca evitarán la cárcel tras indemnizar a la víctima
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público
- Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación
- Las balizas V16 homologadas serán obligatorias desde el 1 de enero: ¿Dónde puedo comprarlas en Palma?
- Rata Market de Nadal en el Palacio de Congresos de Palma