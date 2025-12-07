Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 7 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • El barullo que se está generando por la urgencia de encontrar una baliza V16 para el coche, antes de la entrada en vigor de la obligación de llevarlas.
  • La comidilla estos días en el mundillo funcionarial de la CAIB tras el ascenso a jefe del departamento de Servicios sociales de Juan Francisco Gálvez, que fue condenado por corrupción.
  • Que haya aparecido otro velero varado en Son Maties (Calvià), que ya parece la playa de los naufragios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents