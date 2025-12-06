Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llama la atención, 6 de diciembre de 2025

Llama la atención

Redacción Digital

Palma
  • La curiosa y artística forma de poner el número de la casa en un edificio de Pòrtol.
La curiosa y artística forma de poner el número de la casa en un edificio de Pòrtol.

La curiosa y artística forma de poner el número de la casa en un edificio de Pòrtol. / .

  • Que el conocido humorista alemán Mario Adrion, de gira por EE UU, haya dedicado parte de un monólogo a la isla: «Alemania ha invadido Mallorca».
  • La didáctica ilustración en forma de pirámide que ha elaborado en redes Cap de fava amb orelles sobre cómo se sirve un variat con todas sus posibilidades.
  • Que el proyecto expositivo del patrimonio del monasterio de la Puríssima Concepció (las antiguas caputxines) impulsado por los historiadores Jaume Llabrés y Aina Pascual cumpla 30 años.
  • Que el 65,9% de los exámenes de Selectividad de junio se respondieran en catalán, lo que supone una bajada de 2,25 puntos respecto a 2024.

