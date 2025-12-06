Llama la atención, 6 de diciembre de 2025
Palma
- La curiosa y artística forma de poner el número de la casa en un edificio de Pòrtol.
- Que el conocido humorista alemán Mario Adrion, de gira por EE UU, haya dedicado parte de un monólogo a la isla: «Alemania ha invadido Mallorca».
- La didáctica ilustración en forma de pirámide que ha elaborado en redes Cap de fava amb orelles sobre cómo se sirve un variat con todas sus posibilidades.
- Que el proyecto expositivo del patrimonio del monasterio de la Puríssima Concepció (las antiguas caputxines) impulsado por los historiadores Jaume Llabrés y Aina Pascual cumpla 30 años.
- Que el 65,9% de los exámenes de Selectividad de junio se respondieran en catalán, lo que supone una bajada de 2,25 puntos respecto a 2024.
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
- El juez procesa a Salvador Llinàs por la estafa de más de 40 millones de euros de Autoclick
- Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
- ‘Hackers’ prorrusos reivindican que han lanzado ciberataques contra webs del 'transporte público de Mallorca”
- Las balizas V16 homologadas serán obligatorias desde el 1 de enero: ¿Dónde puedo comprarlas en Palma?
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: "Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda"
- Las seis nuevas titulaciones clave que implantará la UIB: Ciencias del Mar, doble grado de Matemáticas y Física, Arquitectura e Ingenierías