Llama la atención, 5 de diciembre de 2025
- Las pancartas de protesta que pueden verse estos días en los cristales del hospital Son Llàtzer: «Sin técnicos superiores, no hay diagnósticos».
- Que Irene Montero denunciara ayer en Bruselas la crisis de la vivienda en España haciendo referencia a la oferta de un piso ubicado en Pere Garau de 50 metros cuadrados que se alquila por 1.400 euros.
- Que Boris Becker haya explicado en el programa La Revuelta cómo conoció a Rafa Nadal en Mallorca cuando solo tenía 14 años: «Siempre pensé que era muy, muy talentoso».
- Que un restaurante de la isla ofrezca en su carta en catalán por culpa de la traducción automática «copa va venir la casa» (copa vino la casa).
- Que al final sí vaya a haber edificios con alturas en el nuevo proyecto de Gesa.
