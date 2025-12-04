Llama la atención, 4 de diciembre de 2025
- El cartel de protesta que ha colocado una autónoma en su tienda de Palma, en la calle Bisbe Perelló: «Doy a luz y vuelvo. Atentamente, autónoma de España».
- Que Emaya corte el agua sin avisar a los clientes por obras programadas y previstas con antelación.
- El incivismo permanente en los contenedores de la calle Anselm Clavé de Palma, donde cada día se abandonan trastos.
- Que los grandes supermercados de Mallorca, como Carrefour, Eroski, Aldi, Alcampo y Mercadona, vayan a abrir sus puertas el festivo 6, Día de la Constitución.
- Que la presidenta Marga Prohens vaya a asistir este jueves al partido entre el Atlético Baleares y el Espanyol.
