Llama la atención, 4 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • El cartel de protesta que ha colocado una autónoma en su tienda de Palma, en la calle Bisbe Perelló: «Doy a luz y vuelvo. Atentamente, autónoma de España».
Cartel de protesta que ha colocado una autónoma en su tienda de Palm

Cartel de protesta que ha colocado una autónoma en su tienda de Palma / DM

  • Que Emaya corte el agua sin avisar a los clientes por obras programadas y previstas con antelación.
  • El incivismo permanente en los contenedores de la calle Anselm Clavé de Palma, donde cada día se abandonan trastos.
  • Que los grandes supermercados de Mallorca, como Carrefour, Eroski, Aldi, Alcampo y Mercadona, vayan a abrir sus puertas el festivo 6, Día de la Constitución.
  • Que la presidenta Marga Prohens vaya a asistir este jueves al partido entre el Atlético Baleares y el Espanyol.

